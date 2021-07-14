Suudi Arabistan tarihindeki en uzun yazıt keşfedildi

Suudi Arabistan Miras Kurumu, ülke tarihindeki en uzun yazıtın keşfedildiğini duyurdu.

Ülkenin kuzeyindeki El-Hait Valiliği'ne bağlı El-Hail bölgesinde yeni bir arkeolojik keşif bulunduğu açıklandı.

BABİL KRALI'NIN YAZITI

Miras Kurumu yaptığı açıklamada, yeni keşfin, MÖ altıncı yüzyılın ortalarında Babil Kralı Nabonidus'a (MÖ 556 ve MÖ 539 yılları arası hüküm sürdü) ait olan ve Arap Yarımadası'nın tarihsel rolüne, kültürel önemine ve eski Yakın Doğu uygarlıklarının çoğuyla uygarlık iletişimi kurduğuna dair daha fazla kanıt sunan kaya yazıtlarını ortaya koyduğu belirtildi.

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN UZUN YAZIT

Arkeolojik keşifte, bazalt kayalardan birinin üzerinde "elinde bir asa tutan Babil kralını ve önünde bir dizi dini sembolü tasvir eden" bir yazıt olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 26 satırlık bir çivi yazısı metninin bulunduğu aktarılan açıklamada, bunun Suudi Arabistan'da şimdiye kadar bulunan en uzun yazılı metin olduğu anlaşıldı.

Yeni keşfin uzmanlar tarafından incelemeye ve analize tabi tutulduğu ve sonuçların ilerleyen zamanda açıklanacağı kaydedildi.