Suudi Arabistan, Türkiye'yle imzalanan anlaşmaları övdü Veliaht Prens Selman, Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntılarını Bakanlar Kurulu'na aktardı. İmzalanan 9 mutabakat zaptından övgüyle söz edildi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ilk durağında Suudi Arabistan'a gitti.

Erdoğan, burada Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin Selman, başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu'na bilgilendirme yaparken imzalanan anlaşmalardan övgüyle söz etti.

Selman, Erdoğan ile görüşmesinin içeriğini anlattı

Cidde'deki Selam Sarayı'nda düzenlenen oturumun başında Veliaht Prens Bin Selman, Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlar Kurulu'nda, "söz konusu görüşmelerin sonucunda, Suudi Arabistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda bir dizi anlaşmanın imzalanmasına tanık olunduğu" kaydedildi.

İmzalanan anlaşmalara övgü

Toplantıda, Suudi-Türk Yatırım Forumu'nda çeşitli alanlarda 9 mutabakat zaptı imzalanmasından övgüyle söz edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında, doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşmalar imzalanmıştı.

Türk SİHA'larından satın alacaklar

Öte yandan, Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, iki ülke arasında savunma iş birliğine yönelik bir yürütme planına ek olarak, Türk silahlı insansız hava araçlarının satın alınması için iki sözleşme imzalandığını duyurdu.