Suudi Arabistan, Ukrayna'da barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak Cidde şehrinde gelecek ay zirvenin düzenleneceği konuşuluyor. Kiev yönetimi, Rusya ile barış için 10 maddelik şartını öne sürdü.

ensonhaber.com Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için uluslararası çabalar devam ediyor. Suudi Arabistan'ın, bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin 10 maddelik barış planını görüşmek üzere gerçekleştirilecek toplantılara ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Suudi Arabistan'da Ukrayna zirvesi Zelensky'nin Özel Kalem Müdürü Andriy Yermak, birçok ülkeden yetkililerin Suudi Arabistan'daki zirvede buluşacağını söyledi ancak zirvenin ne zaman ve hangi şehirde yapılacağına dair ayrıntı vermedi. Wall Street Journal ise konudan haberdar diplomatlara işaret ettiği haberinde, görüşmelerin 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılabileceğini yazdı. Cidde şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu zirveye, yaklaşık 30 ülkenin katılacağı konuşuluyor. Kiev'in barış şartları Ukrayna'nın 10 maddelik barış planı, ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasını, Rus askerlerinin çekilmesini, tüm mahkumların serbest bırakılmasını ve saldırılardan sorumluların yargılanmasını içeriyor. Yermak, ortaya koydukları barış planlarının temel olması gerektiğini vurguladı. Plandaki 10 maddenin tamamının 50'den fazla ülkeden temsilcilerle görüşüldüğü de belirtildi. Cidde'ye gidecek davetlilerden bazıları Suudi Arabistan'daki toplantı, haziran sonunda Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da üst düzey yetkililerin yaptığı toplantının ardından geldi. İlk toplantıya katılan ülkeler arasında Brezilya, Hindistan, Türkiye ve Güney Afrika yer aldı. Cidde zirvesine katılacak 30 davetli arasında Şili, Mısır, Avrupa Birliği, Endonezya, Meksika, Polonya, İngiltere, ABD ve Zambiya yer alıyor. Gözden Kaçmasın Putin: Ukrayna’nın NATO’ya çekilmesi Rusya için temel tehdittir Haberin Detayları