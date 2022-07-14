Suudi Arabistan: Umre sezonu başladı

Riyad yönetimi, ülke içinden dışından ziyaretlerin 30 Temmuz itibarıyla yapılacağını açıkladı.

Hac ziyaretleri sona ererken, umre sezonu kapsamında yapılacak ziyaretler kabul edilmeye başlandı.

Suudi Arabistan, bugün itibarıyla umre ziyaretleri için vize taleplerine onay verileceğini açıkladı.

Tüm ülkelerden başvurular yapılabilecek

Ülkedeki Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından Mekke'ye umre ziyareti ve Medine'ye de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek için tüm ülkelerden başvuruların yapılabileceği belirtildi.

30 Temmuz itibarıyla başlayacak

Suudi Arabistan'ın hem içinden hem dışından umre ziyaretlerinin 30 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yapılacağı aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan içinden umre yapmak isteyenlerin çevrimiçi başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Hac mevsiminde ilan edilen sayı

AA'nın haberine göre, koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 yıllarında yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan, bu yıl hac mevsiminde ülke içinden ve yurt dışından toplam bir milyon ziyaretçi kabul edeceğini açıklamıştı.