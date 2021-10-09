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    Suudi Arabistan, umreye 2 doz koronavirüs aşısı şartı koydu

    Suudi Arabistan, umreye 2 doz koronavirüs aşısı şartı koydu

    Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren sadece 2 doz koronavirüs aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini açıkladı.
    • AA
    • 09.10.2021 - 23:51
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    Ağustos ayında koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceği duyurulan Suudi Arabistan'dan aşı şartı açıklaması geldi.

    KABUL EDİLEN AŞILARDAN 2 DOZ OLAN UMRE YAPABİLECEK

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen koronavirüs aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.

    Suudi Arabistan, umreye 2 doz koronavirüs aşısı şartı koydu #1

    2. DOZ İÇİN 48 SAAT ŞARTI

    Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.

    Bakanlık, koronavirüsle ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.

    Suudi Arabistan, umreye 2 doz koronavirüs aşısı şartı koydu #2

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