Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefonda görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna krizinin tırmanmasını azaltma çabalarını görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens bin Selman, Cumhurbaşkanı Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı.

UKRAYNA'YA DESTEĞİNİ BELİRTTİ

Zelenskiy'e, ülkesinin Moskova ile Kiev arasındaki krizi çözmek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ileten Bin Selman, şiddetinin azaltılması ve siyasi olarak çözülmesine katkıda bulunulan tüm uluslararası çabalara desteğini teyit etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ UKRAYNA VATANDAŞLARININ VİZELERİ 3 AY UZATILACAK

Bin Selman, insani durum nedeniyle Suudi Arabistan'da ikamet eden ve ziyaret için ülkede bulunan Ukrayna vatandaşlarından "yakın zamanda oturum izni bitecek olanların" uzatmaya tabi olarak vizelerinin üç ay uzatılacağını kaydetti.

Bin Selman, Zelenskiy ile görüşmeden birkaç saat önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefonda görüşmüştü.

İkili, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Rusya'ya yönelik yaptırımları ele almıştı.