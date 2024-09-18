Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Filistin açıklaması: İsrail'le ilişki kurulmayacak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bağımsız Filistin devleti kurulana kadar İsrail ile ilişki kurmayacaklarını ifade etti.

İHA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Şura Meclisinin açılış oturumunda konuştu.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMADAN İSRAİL İLE İLİŞKİ KURMAYACAĞIZ"

Veliaht Prens şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'ın, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları reddettiğini ve güçlü bir şekilde kınadığını yineliyoruz. Suudi Arabistan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmak için çabalarından vazgeçmeyecek. Bu gerçekleşmeden İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını teyit ediyoruz"

Bin Selman, Filistin devletini tanıyan ülkelere de teşekkür etti.

İSRAİL - SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Yemen, Sudan ve Libya'daki krizlere dair Bin Selman, Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki krizlere siyasi çözümler bulmak için bölgesel ve uluslararası güvenlik ile barışı artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 öncesinde olumlu bir şekilde ilerlese de Filistin meselesi taraflar arasındaki "başlıca anlaşmazlık" olarak öne çıkıyordu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından arka planda kalan sürece ilişkin Suudi Arabistan, birçok kez İsrail ile normalleşmenin bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistin halkının meşru haklarını elde etmesinden geçtiğini belirtmişti.

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Suudi Arabistan, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki ABD destekli planları askıya almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)