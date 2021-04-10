Suudi Arabistan'da 3 asker vatana ihanet suçundan idam edildi

Suudi Arabistan’da "vatana ihanet" ve "düşmanla iş birliği yapmaktan" suçlu bulunan 3 asker idam edildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, haklarında çeşitli suçlamalar bulunan Silahlı Kuvvetler mensubu Mohammed bin Ahmed bin Yahya Akam, Shaher bin Isa bin Qasim Haqqawi ve Hamoud bin Ibrahim bin Ali Hazmi adlarındaki 3 asker hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Söz konusu üç askerin ilgili mahkemeye sevk edildikleri kaydedilen açıklamada, "vatana ihanet", "düşmanla işbirliği yapma" ve "ülkenin askeri çıkarlarını ihlal" suçlarını işlediklerinin sabit olduğu ve idamlarına karar verildiği kaydedildi.

İDAM EDİLDİLER

Açıklamada, haklarındaki idam kararının uygulanmasına yönelik kraliyet emrinin yayımlanmasının ardından üç askerin Güney Bölge Komutanlığında idam edildiği ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma, askerlerin yargılandığı mahkeme ve "düşmanla işbirliği yapma" suçundaki düşmanın kim olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.