Suudi Arabistan’da 5 DEAŞ’lıya idam cezası verildi

DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu tespit edilen 5 şahıs, idam cezasına çarptırıldı. Şahısların suikast ve bombalama eylemlerinde aktif rol aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da DEAŞ’a bağlı bir hücreye mensup olduğu tespit edilen 5 kişiye idam cezası verildi.

Şahıslar, güvenlik güçlerine suikast düzenlemenin yanı sıra camileri bombalamak suçları ile hüküm giydi.

45 KİŞİLİK HÜCRE

Örgüt mensuplarının bağlı olduğu 45 kişilik hücrenin, ülkede terör faaliyetleri gerçekleştirmek ile görevli bir lider tarafından yönetildiği kaydedildi.

CAMİLERİ BOMBALADILAR

Ayrıca söz konusu teröristlerin, Duvedmi kentinde Tuğgeneral Küttab el-Hamdani'nin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerine yönelik suikast olayında rol oynadıkları, Ebha kentindeki Özel Acil Durum Kuvvetleri Eğitim Merkezi Camii, Necran bölgesindeki El-Meşhed camileri ve El-Ahsa kentindeki Er-Rıza Camii'nin bombalanma faaliyetlerine katıldıkları belirtildi.