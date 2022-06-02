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    Suudi Arabistan'da 80 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu

    Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında, 80 milyon yıl öncesine tarihlenen deniz canlıları fosili bulunduğu bildirildi.
    • 02.06.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 09:43
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    Suudi Arabistan'da 80 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu

    Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında Duba ve Umluc kentlerinde keşfedilen deniz canlısı kalıntılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, uzman bir heyetin bölgedeki çalışmaları neticesinde 80 milyon yıl öncesine kadar uzanan, soyu tükenmiş deniz canlıları kalıntılarının keşfedildiği kaydedildi.

    Farklı türde fosiller bulundu

    Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu Sözcüsü Tarık Eba el-Halil, keşif bölgelerinde ulaşılan farklı türde omurgalı ve omurgasız fosillerin yanı sıra sığ ve kıyı deniz ortamlarında yaşayan bitki kalıntılarının orta ve modern (Kretase - Miyosen) jeolojik yaşam dönemlerine kadar uzandığını söyledi.

    Keşif çalışmaları sürüyor

    Suudi Jeolojik Araştırma Kurumu, "2030 Vizyonu" çerçevesinde Suudi Arabistan'daki jeolojik ve tarihi mirasın korunması amacıyla Kızıldeniz kıyılarında jeolojik keşif çalışmaları yürütüyor.

    Suudi Arabistan da 80 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu #1


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