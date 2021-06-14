Suudi Arabistan’da aşı olmayanlar AVM’lere giremeyecek

Ağustos ayından itibaren geçerli olacak karar kapsamında, aşı olmayanların AVM’lere giremeyeceği açıklandı.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Abdulrahman Al-Hussein, 1 Ağustos’tan itibaren aşı olmayan kişilerin alışveriş merkezlerine girmesini yasaklandığını duyurdu.

Al-Hussein, AVM'leri ziyaret etmek isteyenlerin koronavirüse karşı en az bir doz aşı almış olmak zorunda olduğunun altını çizerken, kararın Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı’nın hac ziyaretlerin hazırlıkları kapsamında alındığını dile getirdi.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN AŞILAMA ZORUNLU

Ülkedeki AVM’lerde deneme kabini ve dokunmatik ekranların kullanılmasına izin verileceği, sosyal mesafe kuralının uygulanacağı ve dezenfekte işlemlerinin de sık sık yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı spor ve eğlence etkinlikleri ile kültürel faaliyetlere katılmak isteyenler için 1 Ağustos'tan itibaren aşılamanın zorunlu olacağını açıklamıştı.