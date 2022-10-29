Petrol
94.19
-0.89%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.906
1.33%
BTXN Coin
10.67
-0.09%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Suudi Arabistan'da boşanma sayılarında artış yaşanıyor

    Suudi Arabistan'da 2022'nin başından beri her bir saatte ortalama 7 boşanma yaşanarak, yıllık boşanma oranında daha önce benzeri görülmemiş bir artış yaşandığı belirtildi.
    • 29.10.2022 - 03:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suudi Arabistan'da boşanma sayılarında artış yaşanıyor

    Suudi Arabistan'da boşanma sayısının arttığına dair bir haber yayınlandı.

    Suudi Arabistan'ın El-Yevm gazetesinde yer alan haberde, Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumunun 2022 boşanma vakalarıyla ilgili yayımladığı verilere yer verildi.

    Günde ortalama 168 boşanma

    İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2020'de boşanma oranı bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 57 bin 595 vaka kaydedildi. Bu yıl başından beri ise günde ortalama 168 boşanma gerçekleşti.

    Boşanma sebebi ekonomik kriz ve sosyal medya

    AA'nın haberine göre haberde ifadelerine yer verilen Avukat Dahil ed-Dahil, son yıllarda Suudi Arabistan'da boşanma oranlarındaki artışların en önemli sebeplerini Kovid-19 salgınının etkisiyle fiyatlarda yaşanan artışlar ile ekonomik kriz ve sosyal medya bağımlılığının getirdiği sorunlar olarak sıraladı.

    Suudi Arabistan da boşanma sayılarında artış yaşanıyor #1

    Ülkede evlilik oranı da düştü

    Dahil ayrıca, ülkede evlenme oranında da önemli bir düşüş yaşandığını, bu düşüşün başlıca sebeplerinin de eğitimsizlik ile yüksek çeyiz ve evlilik masrafları olduğunu kaydetti.

    Suudi Arabistan da boşanma sayılarında artış yaşanıyor #2


    Buse Terim'in devasa küpeleri eleştirildi
    Magazin

    Buse Terim'in devasa küpeleri eleştirildi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı
    Gündem

    'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

    Görüş Bildir