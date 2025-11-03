Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı etkinlikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her sene ekim ayının son günü, başta ABD olmak üzere onlarca ülkede Cadılar Bayramı kutlanıyor.

Suudi Arabistan dahil birçok İslam ülkesi de özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde Cadılar Bayramı'na özel etkinlikler ve partiler düzenliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA ÖZEL EĞLENCE

Suudi Arabistan'a özel getirilen "korku dolu, kostümlü" eğlence, Cadılar Bayramı süresince sürecek.

Bölgede yaşayanlar, hem korku evi hem de Cadılar Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklere de büyük ilgi gösteriyor.

ELEŞTİRİLDİ

Bir süredir ılımlı politikalar izlenen Suudi Arabistan'da düzenlenen eğlenceler, sosyal medyada da gündem oluyor.

Korku filmi karakterleri ve tanınmış figürlerin kılığına girenlerin görüntüleri çok konuşuldu.

Resmi dini İslam olan bir ülkenin bu etkinliği düzenlemesi, bazı Müslüman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.