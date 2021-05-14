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    Suudi Arabistan’da dağa düşen yıldırım dev kayalığı parçaladı

    Suudi Arabistan’ın güneyinde sel ve heyelanların ardından düşen yıldırım, bir kayayı parçaladı. O anlar kayda alındı.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 12:51
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    Suudi Arabistan’da dağa düşen yıldırım dev kayalığı parçaladı

    Suudi Arabistan'ın özellikle güney kesiminde sel ve heyelanlara neden olan yağışlar sırasında dağa art arda yıldırım düştü.

    Yıldırımın şiddeti, dağdaki dev kayaları parçaladı.

    O ANLAR KAMERADA

    O anları amatör kamera ile kayda alan Aimen Dean, “Eğer bir yıldırımın kayayı böldüğünü hiç merak ettiyseniz, bu mesajın yanıtlarına bakın. Bu, güney Suudi Arabistan’da oldu.” diye konuştu.

    Görüntülerde, bir yıldırımın dağa düşmesi ve dağdaki dev kayalıkların bölündüğü anlar yer aldı.

    Suudi Arabistan’da dağa düşen yıldırım dev kayalığı parçaladı VİDEO

    Suudi Arabistan’da dağa düşen yıldırım dev kayalığı parçaladı #1

    Suudi Arabistan’da dağa düşen yıldırım dev kayalığı parçaladı #2

    Suudi Arabistan’da dağa düşen yıldırım dev kayalığı parçaladı #3

    Suudi Arabistan’da dağa düşen yıldırım dev kayalığı parçaladı #4

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