Suudi Arabistan'da develerin güzellik yarışmasında, botokslular elendi

En güzel deveyi yetiştirenlerin ödüllendirildiği develer arası güzellik yarışmasında, kas geliştirmek ve kozmetik değişiklik yapmak için botoks uygulanan develer diskalifiye edildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusundaki çölde, geçtiğimiz haftalarda Kral Abdülaziz Deve Festivali başladı.

Festivalde en güzel develeri yetiştirenlere yaklaşık 66 milyon dolarlık bir para ödülü sunuldu.

Develerin başlarının, boyunlarının, hörgüçlerinin, elbiselerinin ve duruşlarının şekline bakılarak kazanın belirlendiği yarışmada, jüri üyeleri oy kullandı.

BOTOKS KABUL EDİLMEDİ

Yarışma kuralları gereğince, develeri daha çekici hale getirmek için botoks enjeksiyonları, yüz germe ve benzeri yapay dokunuşlar kabul edilmedi.

Devlet ajansı SPA'ın çarşamba günü yaptığı açıklamada, botoks uygulanan develerin tespit edilebilmesi için yüksek teknoloji kullanıldığını açıkladı.

DEVELERE YAPILAN İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

Yetkililer bu yıl düzinelerce yetiştiricinin develerinin dudak ve burunlarını uzattığını, kaslarını güçlendirmek için hormonlar kullandığını, baş ve dudaklarını büyütmek için botoks enjeksiyonu yaptığını, vücut kısımlarını lastik bantlarla şişirdiğini ve dolgu maddeleriyle hayvanların yüzlerini yumuşattığını keşfetti.