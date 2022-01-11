Suudi Arabistan'da develere hizmet sunan dünyanın ilk 5 yıldızlı otelinin açıldığı duyuruldu.

Suudi Arabistan Deve Kulübünün sosyal medya hesabında, develere 5 yıldızlı hizmet sunacak otelin tanıtım videosu yayınlandı.

Dünyada bir ilk olduğu ifade edilen otelin 120 odalı olduğu bilgisi verilen videoda, 50 çalışan ile develerin korunması, bakım ve hizmetinin sağlandığı belirtildi.

DEVELER İÇİN ÖZEL SICAK SÜT, YEMEK VE ODASI SERVİSİ

Otelde, develer için sıcak süt, özel yemek öğünleri ile oda servisinin bulunduğu kaydedilen videoda, develerin dış görünüşlerinin güzelleştirilmesi gibi özel hizmetlerin de verildiği aktarıldı.

GECELİK KONAKLAMA 107 DOLAR

Videoda ayrıca otelde bir gecelik konaklama ücretinin 400 Suudi Arabistan riyali ( yaklaşık 107 dolar) olduğu belirtildi.

Kraliyet kararnamesi ile 2017'de kurulan Suudi Arabistan Deve Kulübü Veliaht Prens Muhammed bin Selman himayesinde faaliyet yürütüyor.

Suudi Arabistan'da her yıl düzenlenen ödüllü deve yarışları dünyanın dört bir yanından deve yarışı tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Suudi Arabistan'da dünyanın ilk 5 yıldızlı deve oteli açıldı VİDEO