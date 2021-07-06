Suudi Arabistan'da evin çatısında aslan dolaştı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir evin çatısında dolaşan başıboş aslan, paniğe neden oldu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın Al-Rimal semtinde bir evin çatısında dolaşan aslan paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti.

ASLAN, ZARAR VERİLMEDEN YAKALANDI

Suudi Ulusal Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin İçişleri Bakanlığı’ndan güvenlik desteği sağladıktan sonra bölgeye sevk edildiği ve aslana herhangi bir zarar verilmeden yakaladığı aktarıldı.

"UYGUN YERLERDE TUTULMAK ÜZERE ÖZEL BİR BARINMA MERKEZİNE NAKLEDİLDİ"

Açıklamada ayrıca, "Aslan, veteriner hekim ve uzmanlar nezaretinde, hayvan refahı ve yaban hayatı koruma ilkelerine uygun yerlerde tutulmak üzere özel bir barınma merkezine nakledildi" ifadelerine yer verildi. Aslanın nereden geldiği henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.