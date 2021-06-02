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    Suudi Arabistan’da genç kızlar için ehliyet kararı

    Suudi Arabistan’da 17 yaşındaki genç kızların araç kullanılmasına izin verildi.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 11:40
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    Suudi Arabistan’da genç kızlar için ehliyet kararı

    Suudi Arabistan’da alınan kararlar çerçevesinde 17 yaşını doldurmuş genç kızlara ehliyet alma ve araç kullanma hakkı tanınıyor.

    Suudi Arabistan Trafik Departmanı tarafından yapılan açıklamada genç kızların, yazılı ve pratik sürücü sınavı geçmesinin ardından araç kullanabilmeleri için sağlık kontrolünden geçmeleri gerektiği kaydedildi.

    GEÇERLİ İKAMET BELGESİ ZORUNLULUĞU

    Karar, hem Suudi Arabistan vatandaşı hem de ülkede ikamet eden yabancı gençleri kapsıyor.

    17 yaşındaki yabancı genç kızların ehliyet almaları için Suudi Arabistan’da geçerli ikamet belgeleri bulunması gerekiyor.

    Suudi Arabistan’da genç kızlar için ehliyet kararı #1

    CEZA ALMALARI HALİNDE EHLİYET YOK

    Alınan kararla birlikte 17 yaşındaki genç kızlar, 1 yıllık ehliyetlerinin ardından uzun vadeli ehliyet alabilecekler.

    Genç kızların bir yıllık aldıkları ehliyetle araç kullanırken herhangi bir nedenle ceza almaları durumunda uzun vadeli ehliyet alamayacaklarını belirtildi.

    Suudi Arabistan’da genç kızlar için ehliyet kararı #2

    Suudi Arabistan’da genç kızlar için ehliyet kararı #3

    Suudi Arabistan’da genç kızlar için ehliyet kararı #4

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