Suudi Arabistan'da hac ve umre ziyaretlerinde kadın görevli

Suudi Arabistan'da hac ve umre ziyaretlerinde kadın görevli

Suudi Arabistan, Mekke'de bulunan Ulu Cami'de ilk kez kadın güvenlik görevlilerinin göreve başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan'da bir ilk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mekke'de bulunan Ulu Cami'de ilk kez kadın güvenlik görevlilerinin göreve başladığını duyurdu.

ZİYARETLERDE DÜZENİ SAĞLAYACAKLAR

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın güvenlik görevlilerinin ilk kez hac ve umre ziyaretinde düzeni sağlayacağı ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, 'hac ve umre güvenliği' ifadeleriyle kadın güvenlik görevlilerinin fotoğrafları paylaşıldı.