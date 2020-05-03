Suudi Arabistan'da harcamalara koronavirüs freni

Ülkenin Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, salgın nedeniyle harcamaları azaltmak için sıkı tedbirler alacaklarını söyledi.

Koronavirüs salgını, ekonomileri de olumsuz etkiliyor.

Suudi Arabistan'ın gelirinde ciddi düşüşler yaşanıyor.

Al Arabiya Televizyonu'na konuşan Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, "Suudi Arabistan'ın, petrol ve petrol dışı gelirlerde salgın kapsamında alınan kısıtlama kararları nedeniyle yaşanan düşüş göz önüne alındığında bütçe harcamalarını büyük ölçüde düşürmesi gerekiyor." dedi.

RİYAD, "ACI VERİCİ" ÖNLEMLER ALACAK

Suudi Arabistan'ın bu konuda çok sıkı ve hatta "acı verici" önlemler alacağını, yaşanan krizin üstesinden gelmek için tüm seçeneklerin değerlendirileceğini belirten Cedan, bazı projelerin salgın nedeniyle ilerleyen tarihlerde hayata geçirileceğini kaydetti.

(Muhammed el-Cedan)

SUUDİ ARABİSTAN'DAN BORÇLANMA KARARI

Cedan, koronavirüsün etkisini henüz önemli ölçüde yansıtmadığını ve gerçek etkinin ikinci çeyrek ve sonrasında ortaya çıkacağını belirtti.

Borçlanmaya ilişkin Cedan, koronavirüs öncesinde planlandığından 26,7 milyar dolar daha fazla olarak toplam 58,7 milyar dolar borçlanma yapılacağını söyledi.

Buna göre, Suudi Arabistan'ın genel borcu 2019'un sonuna göre bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,7 artışla toplam 192,9 milyar dolara yükselecek.

"SUUDİ ARABİSTAN KORONAVİRÜS ÖNCESİ GİBİ OLMAYACAK"

Önceki açıklamalarında koronavirüsle birlikte hükümetin bütçesinden 50 milyar riyal düşürdüğünü belirten Bakan Cedan, son açıklamasında bunun yeterli olmadığını bildirdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, sözlerini, "Ne Suudi Arabistan ne de dünya koronavirüs öncesi gibi olmayacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzeri bir kriz yaşanmadı." ifadesiyle sonlandırdı.

BÜTÇENİN YÜZDE 70'İ PETROLE BAĞLI

Suudi Arabistan, bütçesinin yüzde 70'i petrole dayanan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve üretimde üçüncü sırada yer alan bir ülke.

Koronavirüs nedeniyle ham petrol ihtiyacında yaşanan gerilemeden dolayı yılbaşından bu yana fiyatlarda yüzde 60 düşüş yaşandı. Suudi bütçesi bu yılın ilk çeyreğinde (9,1 milyar dolar) açık verdi.

MOODY'S KREDİ NOTUNU NEGATİFE ÇEVİRDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Suudi Arabistan'ın "A1" seviyesindeki kredi notunu korurken, görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Önceki beklentilere göre yüzde 6,4 olan bütçe açığı yerini koronavirüsün yaygınlaşması sonrasında yüzde 7 ila 9 arasında bir yükseliş beklentisine bıraktı.

50 MİLYAR DOLAR AÇIK BEKLENTİSİ

Suudi Arabistan 2020 bütçesine ilişkin yapılan açıklamada, bu yılki gelirlerin 222 milyar dolara karşılık harcamaların 272 milyar dolar olacağı buna göre 50 milyar dolar açık beklendiği belirtilmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KORONA TABLOSU

Suudi Arabistan'daki son verilere göre, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 176'ya çıkarken, ülkede toplam vaka sayısı 25 bin 459'a yükseldi.