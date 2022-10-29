Suudi Arabistan'da her 10 dakikada bir çift boşanıyor

Suudi Arabistan'da 2022'nin başından beri her bir saatte ortalama 7 boşanma yaşanarak, yıllık boşanma oranında daha önce benzeri görülmemiş bir artış yaşandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu, ülkedeki boşanma vakalarıyla ilgili 2022 verilerini paylaştı.

Suudi Arabistan'ın El-Yevm gazetesinde yer alan haberde ise kurumun yayınladığı verilere yer verildi.

Günde 168 çift boşandı

İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2020'de boşanma oranı bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 57 bin 595 vaka kaydedildi. Bu yıl başından beri ise günde ortalama 168 boşanma gerçekleşti.

Boşanma sebepleri açıklandı

Haberde ifadelerine yer verilen Avukat Dahil ed-Dahil, son yıllarda Suudi Arabistan'da boşanma oranlarındaki artışların en önemli sebeplerini Kovid-19 salgınının etkisiyle fiyatlarda yaşanan artışlar ile ekonomik kriz ve sosyal medya bağımlılığının getirdiği sorunlar olarak sıraladı.

Evlenme oranında da düşüş yaşandı

AA'nın haberine göre; Avukat Dahil ayrıca, ülkede evlenme oranında da önemli bir düşüş yaşandığını, bu düşüşün başlıca sebeplerinin de eğitimsizlik ile yüksek çeyiz ve evlilik masrafları olduğunu kaydetti.