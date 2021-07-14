Suudi Arabistan’da ilk kez kadın bir asker basın toplantısı düzenledi

Suudi Arabistan’da ilk kez kadın bir asker basın toplantısı düzenledi

Her yıl hac sezonundan önce güvenlik liderleri tarafından yapılan basın toplantısı Suudi Arabistan tarihinde ilk kez kadın bir asker tarafından düzenlendi.

Suudi Arabistan’da her yıl hac sezonundan önce güvenlik liderleri tarafından basın toplantısı düzenleniyor.

İLK KEZ KADIN ASKER DÜZENLEDİ

Basın toplantısı bu yıl ülke tarihinde ilk kez kadın bir asker tarafından düzenlendi.

Abeer Al-Raşed isimli asker, siyah askeri kıyafeti ile geldiği kürsüde basın toplantısında konuşma yapacak subaylara asker selamı vererek, kısa bir karşılama konuşması yaptı.

Suudi Arabistan’da ilk kez kadın bir asker basın toplantısı düzenledi VİDEO







SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada gündem olan Raşed, büyük övgü aldı.



Öte yandan hac sezonu öncesi her yıl hacıların korunması ve ibadetlerinin kolaylaştırılması amacıyla güvenlik, trafik ve organizasyon planlarını anlatmak için güvenlik güçleri tarafından bir basın toplantısı düzenleniyor.



