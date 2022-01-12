Suudi Arabistan’da ilk kez tacizcinin adı açıklandı

Suudi Arabistan’da mahkeme, 2018 yılında düzenlenen yasa kapsamında bir kadına cinsel tacizde bulunan kişinin adını açıkladı. Ülkede ilk kez, bir tacizcinin adı açıklanmış oldu.

Suudi Arabistan’ın Medine kentinde yaşayan bir kişi, müstehcen sözler söyleyerek taciz ettiği kadının şikayetçi olmasının ardından tutuklandı.

İLK KEZ BİR TACİZCİNİN ADI AÇIKLANDI

Medine mahkemesi, cinsel tacizde bulunan adamın isminin ve cezasının açıklanmasına karar verdi.

Mahkeme tarafından 8 ay hapis ve bin 330 dolar para cezası verilen kişinin adının ise Yaser el Arawi olduğu açıklandı.

‘GECİKMİŞ BİR ADIM’

Suudi Arabistan’da geçtiğimiz yıl alınan yasa ile tacizcilerin isimleri ile aldıkları cezaların açıklanması kararlaştırıldı.

Yapılan değişiklik, Körfez Krallığı’nda pek çok kişi tarafından da memnuniyetle karşılanarak alınan yeni kararın gecikmiş bir adım olduğu belirtildi.

CİNSEL TACİZİN SUÇU 2 YIL

2018 yılında yürürlüğe giren bir başka yasayla birlikte ülkede, cinsel tacizden yargılanarak suçlu bulunanlara 2 yıl hapis ve 27 bin dolar para cezası veriliyor.

İşlenen suçun tekrarlanması üzerine ise suçlular 5 yıl hapis ve 80 bin dolar para cezası alıyor.