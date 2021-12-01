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- Suudi Arabistan'da ilk Omicron vakası görüldü
Suudi Arabistan'da ilk Omicron vakası görüldü
Kuzey Afrika ülkesinden gelen yolcuda yeni varyant tespit edildi. Yolcu ve temaslıları karantinaya alındı.
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 11:36
- Güncelleme : 01.12.2021 - 11:50
Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, gün geçtikçe daha fazla ülkede görülüyor.
Omicron'un ortaya çıktığı son ülke Suudi Arabistan oldu.
KUZEY AFRİKA ÜLKESİNDEN GELEN YOLCUDA TESPİT EDİLDİ
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, vaka, bir Kuzey Afrika ülkesinden gelen vatandaşta tespit edildi.
Enfekte olan hasta ve temaslıları izole edilirken, epidemiyolojik araştırma başlatıldı.
UÇUŞLARIN İPTAL EDİLDİĞİ ÜLKELER
Ülkenin Sağlık Bakanlığı, halktan koronavirüs aşılarını tam olarak yaptırmalarını ve tedbirlere uymalarını istedi.
Suudi Arabistan, Omicron varyantının ardından Malavi, Zambiya, Madagaskar, Angola, Seyşeller, Mauritius ve Komorlar varışlı ve çıkışlı uçuşları askıya aldı.
İLK GÜNEY AFRİKA'DA ORTAYA ÇIKTI
Dünya Sağlık Örgütü, söz konusu yeni varyantı B.1.1.529 şeklinde kodladı. Omicron, ilk olarak 24 Kasım'da Güney Afrika'da ortaya çıkmıştı.