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    Suudi Arabistan’da kabine değişikliği yapıldı

    Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud yayınladığı kararname ile kabinede değişiklik yaptı.
    • 27.09.2022 - 21:32
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    Suudi Arabistan’da kabine değişikliği yapıldı

    Suudi Arabistan’da kabine değişikliğine gidildi.

    Konuya ilşkin Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud, kararname yayınladı.

    Atamalar yapıldı

    Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud yayınladığı kararname ile ülkenin fiili lideri konumundaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı Başbakanlık, Savunma Bakanı Yardımcısı olan diğer oğlu Khalid bin Salman'ı ise Savunma Bakanı olarak atadı.

    İHA'nın haberine göre; Yousef bin Abdullah bin Muhammed el-Bunyan ile Eğitim Bakanı olarak atandı.

    Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz al-Falih, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz ve Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Jadaan görevlerine devam edecek.

    Suudi Arabistan’da kabine değişikliği yapıldı #1


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