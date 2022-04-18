Suudi Arabistan'da kadınlar için yeni umre kararı

Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hişam Bin Said, açıklamalarda bulundu.

Sebak gazetesine konuşan Bin Said, daha önce 45 yaş altı kadınların umre yapabilmesi için yanında bir mahremi (babası, kayınpederi, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı) bulunması şartının olduğunu belirtti.

Artık yanlarında bir erkeğe gerek olmadan umre yapabilecekler

Bin Said, artık söz konusu şartın kaldırıldığını kaydetti.

Buna göre, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceği ve vize alabileceği aktarıldı.

Daha önce de Mescid-i Haram'a kadın güvenlikler atandı

Öte yandan Suudi Arabistan, Mekke'deki Mescid-i Haram'a kadınları güvenlik görevlisi olarak atamıştı.

Böylece ülke tarihindeki ilk kez kadınlar, Hac ve Umre mekanlarında resmi bir askeri işe sahip oldu.