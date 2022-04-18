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    Suudi Arabistan'da kadınlar için yeni umre kararı

    Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 15:41
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    Suudi Arabistan'da kadınlar için yeni umre kararı

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hişam Bin Said, açıklamalarda bulundu.

    Sebak gazetesine konuşan Bin Said, daha önce 45 yaş altı kadınların umre yapabilmesi için yanında bir mahremi (babası, kayınpederi, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı) bulunması şartının olduğunu belirtti.

    Artık yanlarında bir erkeğe gerek olmadan umre yapabilecekler

    Bin Said, artık söz konusu şartın kaldırıldığını kaydetti.

    Buna göre, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceği ve vize alabileceği aktarıldı.

    Suudi Arabistan da kadınlar için yeni umre kararı #1

    Daha önce de Mescid-i Haram'a kadın güvenlikler atandı

    Öte yandan Suudi Arabistan, Mekke'deki Mescid-i Haram'a kadınları güvenlik görevlisi olarak atamıştı.

    Böylece ülke tarihindeki ilk kez kadınlar, Hac ve Umre mekanlarında resmi bir askeri işe sahip oldu.

    Suudi Arabistan da kadınlar için yeni umre kararı #2


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