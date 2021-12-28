- Haberler
- Dünya Haberleri
- Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı
Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı
Bir kamyonun camiye dalması sonucu 5 kişinin yaralandığı ve camide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
- İHA
- 28.12.2021 - 11:52
- Güncelleme : 28.12.2021 - 11:59
Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Al-Rawabi semtinde bir kamyon şoförü, aracının kontrolünü kaybederek duvara çarptı, sonra da El Ammar Camii’ne daldı.
Meydana gelen kazada, camide namaz kılan 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
CAMİDE BÜYÜK HASAR
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı: 5 yaralı VİDEO