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    Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı

    Bir kamyonun camiye dalması sonucu 5 kişinin yaralandığı ve camide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 11:59
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    Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı

    Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Al-Rawabi semtinde bir kamyon şoförü, aracının kontrolünü kaybederek duvara çarptı, sonra da El Ammar Camii’ne daldı.

    Meydana gelen kazada, camide namaz kılan 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

    CAMİDE BÜYÜK HASAR

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı: 5 yaralı VİDEO

    Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı #1

    Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı #2

    Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı #3

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