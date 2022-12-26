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    Suudi Arabistan'da kız öğrencilerin sınava kara çarşafla girmesi yasaklandı

    Öğrencilerin toplumsal terbiye kurallarına uyması adına, sınava çarşafla katılım yasaklandı. Öğrenciler sınavlara üniforma ile girecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:51
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    Suudi Arabistan'da kız öğrencilerin sınava kara çarşafla girmesi yasaklandı

    Suudi Arabistan'ın kırmızı çizgilerinden biri olan kara çarşaf dayatması 2018'de kaldırıldı.

    Yeniliğin ardından Suudi Eğitim ve Öğretim Değerlendirme Komisyonu, kız öğrenciler için harekete geçti.

    Öğrenciler sınava üniformayla girecek

    Kız öğrencilerin sınav salonlarına çarşafla gitmesini yasaklayan karara imza atıldı.

    Öğrencilerin, sınav salonlarına sadece okul üniformasıyla girmesi ve toplumsal terbiye kurallarına uyması istendi.

    T24’ün aktardığına göre; yalnızca tercih eden kız öğrenciler, sınavlara çarşafla gidiyordu.


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