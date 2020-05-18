Suudi Arabistan'da korona kaynaklı can kaybı arttı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 320'ye, Kuveyt'te 118'e yükselirken, Katar ve Bahreyn'de vaka sayıları arttı.

Koronavirüs salgını, Suudi Arabistan'da can almaya devam ediyor.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, son verileri paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 2 bin 593 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

320 CAN KAYBI, 57 BİN 345 VAKA

Böylece ülkedeki toplam can kaybının 320'ye, vaka sayısının da 57 bin 345'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 28 bin 748 olduğu aktarıldı.

KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 841 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 118'e, vaka sayısının da 15 bin 691'e çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 339'a ulaştığı bilgisi verildi.

KATAR

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1365 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 33 bin 969'a çıktığı bildirilen açıklamada, 529 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla birlikte iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 899'a ulaştığı ifade edildi.

Katar Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 15 olduğunu duyurmuştu.

BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 200 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.

Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 7 bin 156'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 19 artarak 2 bin 929'a yükseldiği bildirildi.

Bakanlık son olarak koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 12 olduğunu duyurmuştu.