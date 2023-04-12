İHA

Suudi Arabistan'ın Al-Jawf bölgesinde kuvvetli dolu ve sağanak etkili oluyor.

Bölgedeki dolu yağışı, seyir halindeki bir aracın camının kırılmasına neden oldu.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek ani sel felaketlerine karşı halka dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Evden çıkılmaması tavsiye edildi

Bölge sakinlerine mümkün olduğunca evden çıkmamaları da tavsiye edildi.

Yağışlar devam ediyor

meteoroloji servisi pazar günü yaptığı açıklamada, hafta boyunca birçok bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, dolu, sel ve fırtınalar konusunda uyarıda bulunmuştu.

Suudi Arabistan'da kuvvetli dolu ve sağanak etkili oldu
Suudi Arabistan'da kuvvetli dolu ve sağanak etkili oldu