Suudi Arabistan'da önü alınamayan uyuşturucu sorunu

İslami kuralların en katı şekilde uygulandığı Suudi Arabistan'da alınan önlemler yetmezken gençler ve kadınlar uyuşturucu bataklığına saplandı.

Orta Doğu, siyasi ve ekonomik istikrarsızlığının yanında birçok problem ile boğuşuyor.

Bölgede yıllardır süren savaş ve çatışmaların oluşturduğu güvenlik sorunu ve otorite boşluğu sayesinde illegal oluşumlar kök saldı.

Bunun başında uyuşturucu yer alıyor.

Uyuşturucu merkezi Suriye

Uyuşturucunun üretim ve dağıtım merkezi haline gelen ülke ise 11 yıllık iç savaş ile yıkılan Suriye.

Fransız gazetesi Le Figaro'nun haberine göre ise Suriye'den dünyaya yayılan uyuşturucudan en çok etkilelen ülkelerden biri ise Suudi Arabistan.

S. Arabistan'ın uyuşturucuya kapıları ise Riyad Limanı'nda açılıyor.

Gençler ve kadınlar bağımlı oldu

Ülkede gençlerin işsizlik sorunu, siyasi baskı ve sosyal hayatın yasaklarla sınırlandırılmış olmasından kaynaklanan 'can sıkıntısı' nedeniyle uyuşturucu kullanımı zirve yapmış durumda.

Uyuşturucu kullanımında başı çeken kesim ise gençler ve özellikle kadınlar.

Sert cezalar kullanımı ve ticareti engellemiyor

İslami kuralların en katı şekilde uygulandığı ülkelerden biri olsa da Suudi Arabistan tam bir uyuşturucu bataklığına dönüşmüş durumda.

Ülke hem kullanım hem de idama kadar varan büyük cezalara karşın cezbedici kazançlar nedeniyl ticaret merkezlerinden biri haline geldi.

Bağımlılıktan kurtulmak için rehabilitasyon merkezleri doldu

Bağımlılıktan kurtulmak için insanların rehabilitasyon merkezlerini doldurduğu ülkede, uyuşturucuya yönelik mücadele de devam ediyor.

Son 6 yılda 600 milyon kaptagon yakalanırken bir ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda ise 47 milyon hap ele geçirildi.

Bu yıl düzenlenen operasyonlarda ise 250 milyon amfetamin hapı ele geçirilmiş durumda.

Uyuşturucu kaçakçılığında sağlanan gelir o kadar yüksek ki bu durumda büyük aileler ve prensler bile ticaretin içinde. Hal böyleyken ne kadar katı kurallar uygulanırsa uygulansın ülkede kullanımın ve ticaretin önüne geçilemiyor.