Suudi Arabistan'da Prens Faysal gözaltına alındı

Başkent Riyad'da gözaltına alınan Prens Faysal'ın dış dünyayla bağlantısı kesildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) Suudi Arabistan hakkında açıklama geldi.

Örgüt, Suudi Arabistan makamlarının, ülkenin eski Kralı Abdullah bin Abdülaziz'in oğlu Prens Faysal'ı gözaltına aldığını duyurdu.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın 27 Mart'tan beri gözaltında tuttuğu Prens Faysal'ın dış dünyayla bağlantısını kestiği ve nerede tutulduğuna dair bilgi vermeyi reddettiği ifade edildi.

2017 YILINDA DA GÖZALTINA ALINDI

Prens Faysal'ın daha önce de gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada, Faysal'ın, Kasım 2017'de yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad'daki 5 yıldızlı Ritz Carlton Oteli'nde tutulan 300'ü aşkın yetkili ve Kraliyet Ailesi mensubundan biri olduğu hatırlatıldı.

PRENS FAYSAL KİMDİR

Prens Faysal, 1 Kasım 1974 yılında Frankfurt’ta dünyaya geldi.

Eğitimini tamamladıktan sonra 1996-1998 yılları arasında çalıştığı Suudi Bakım ve İşletme Şirketi’nin başkan yardımcılığına atandı.

2001 yılında, Alsalam Havacılık ve Uzay Sanayii'nde başkan yardımcılığı yaptı ve daha sonra 2013 yılına kadar başkan olarak burada çalıştı.

2003 yılında, Prens Faysal Shamal Yatırım şirketinin kurucu ortağı ve burada, 2017 yılında Dışişleri Bakanlığı danışmanlığı ve Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliğinin kıdemli danışmanlığı görevine getirilinceye kadar müdür olarak çalıştı.

Prens Faysal, ayrıca Suudi Arabistan Askeri Sanayii (SAMI) Kurulu'nda ve yürütme kurulu başkanlığını yürütüyor.

Faysal, Mart 2019’da Suudi Arabistan Berlin büyükelçisi olarak atanmıştı.