Suudi Arabistan'da Riyad Sezonu başladı

Suudi Arabistan'ın en büyük eğlence etkinliği olan Riyad Sezonu etkinliğine 500 binden fazla kişi katıldı.

Suudi Arabistan'ın en büyük eğlence etkinliği olan Riyad Sezonu Covid-19 salgınına rağmen başladı.

KATILIMCI SAYISI YARIM MİLYONU AŞTI

Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Riyad Sezonu’nun açılışına katılanların sayısının yarım milyonu aştığını doğruladı.

70 KONSER, 350'DEN FAZLA TİYATRO, SERGİ, FUTBOL MAÇI VE GÜREŞ ETKİNLİĞİ YAPILACAK

Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al eş-Şeyh yaptığı açıklamada, Riyad Sezonu kapsamında 6’sı uluslararası sanatçıları ait 70 konser, 350’den fazla tiyatro gösterisi, 10’dan fazla uluslararası sergi, 2 uluslararası futbol maçı ve 1 serbest güreş etkinliği yapılacağını duyurmuştu.

MART AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Başkent Riyad’ın 14 farklı bölgesinde düzenlenecek Riyad Sezonu’nun faaliyetlerinin önümüzdeki mart ayına kadar devam etmesi planlanıyor. Festival kapsamında 7 bin 500’den fazla etkinlik planlanıyor.