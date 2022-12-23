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    Suudi Arabistan'da sel felaketi

    Suudi Arabistan'da aşırı yağışlar sel felaketine neden oldu. Mekke kentinde çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü.
    • 23.12.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 13:45
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    Suudi Arabistan'da sel felaketi

    Suudi Arabistan’da aşırı yağışlar, sel felaketini de beraberinde getirdi.

    Özellikle Mekke’nin caddelerinde büyük miktarlarda su birikintileri oluştu.

    Araçlar sürüklendi

    AA’nın haberine göre onlarca araç suda sürüklendi.

    Yetkililer, yağışlar yaşamı ciddi ölçüde etkilediğini belirtti.

    Sel sırasında şimdiye kadar herhangi bir can kaybının yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

    Alarm durumuna geçildi

    Öte yandan felaketle birlikte saha ekipleri de harekete geçti.

    Kentte alarm durumuna geçildiği belirtiliyor.

    Suudi Arabistan'da sel felaketi ViDEO

    Suudi Arabistan da sel felaketi #1

    Suudi Arabistan da sel felaketi #2

    Suudi Arabistan da sel felaketi #3

    Suudi Arabistan da sel felaketi #4

    Suudi Arabistan da sel felaketi #5

    Suudi Arabistan da sel felaketi #6

    Suudi Arabistan da sel felaketi #7


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