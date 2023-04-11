Suudi Arabistan'da süper hücre bulutu görüldü
İHA

Suudi Arabistan'da ortaya çıkan görüntü, görenleri endişelendirdi.

Al-Jawf bölgesinde Sakaka şehrinde süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu.

Kum fırtınası andıran bulut oluşumu nedeniyle bölgede dolu yağışı meydana geldi.

Yetkililer uyardı

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Fırtına, sağanak ve dolunun habercisi

Süper hücre bulutları, fırtınaların, sağanak ve dolu yağışlarının habercisi olarak biliniyor.