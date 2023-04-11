Suudi Arabistan'da süper hücre bulutu görüldü

İHA
Suudi Arabistan'da ortaya çıkan görüntü, görenleri endişelendirdi.
Al-Jawf bölgesinde Sakaka şehrinde süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu.
Kum fırtınası andıran bulut oluşumu nedeniyle bölgede dolu yağışı meydana geldi.
Yetkililer uyardı
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Fırtına, sağanak ve dolunun habercisi
Süper hücre bulutları, fırtınaların, sağanak ve dolu yağışlarının habercisi olarak biliniyor.