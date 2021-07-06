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    Suudi Arabistan’da tır araçları biçti

    Suudi Arabistan’ın Asir bölgesinde freni boşalan tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 05:00
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    Suudi Arabistan’da tır araçları biçti

    Suudi Arabistan’ın Asir bölgesinde bulunan Muhayil’de freni boşalan varil yüklü tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti.

    Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

    Suudi Arabistan’da tır araçları biçti VİDEO

    YAN YATARAK DURDU

    El Dhars semtinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara hızla çarpan tır daha sonra yan yatarak durabildi.

    Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Suudi Arabistan’da tır araçları biçti #1

    Suudi Arabistan’da tır araçları biçti #2

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