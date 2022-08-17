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    Suudi Arabistan’da, Twitter kullanan kadına 34 yıl hapis cezası verildi

    34 yaşındaki Salma al-Shehab isimli kadın, tatil için geldiği ülkesi Suudi Arabistan’da, Twitter’dan muhalif ve aktivist hesapları takip ettiği için 34 yıl hapis cezası aldı.
    • 17.08.2022 - 11:39
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    Suudi Arabistan’da, Twitter kullanan kadına 34 yıl hapis cezası verildi

    Britanya’da doktora yaparken tatil için ülkesi Suudi Arabistan’a dönen Salma al-Shehab (34) isimli kadının Twitter hesabı, başına dert oldu.

    İki çocuk annesi Salma al Shehab, ilk olarak 2020 yılında tatil için Suudi Arabistan’a geldiğinde tweetleri nedeniyle yetkililer tarafından sorguya çağrılmasının ardından tutuklanarak yargılanmaya başlamış, ‘toplumsal huzursuzluğa neden olan ve sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştıran’ bir internet sitesi kullandığı için üç yıl hapis cezası verilmişti.

    Al-Shehab’ın itirazı üzerine temyiz mahkemesi, başka suçların da incelenmesi talebini gerçekleştirdi.

    Twitter hesabı kullanmaya 34 yıl hapis

    The Guardian'ın haberine göre; Shehab’ın toplumsal huzursuzluk ve istikrarsızlık amaçlayanların Twitter hesaplarını takip ederek ve tweetlerini retweet ederek yardım ettiği ileri sürüldü.

    Kadın, 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Suudi Arabistan’da, Twitter kullanan kadına 34 yıl hapis cezası verildi #1

    Muhaliflerin paylaşımlarını retweet yaptı

    Al Shehab’ın sosyal medya hesapları incelendiğinde Instagram’da 159 takipçisi olduğu ve kendini “Diş sağlığı uzmanı, tıbbi eğitimci, Leeds Üniversitesi’de doktora öğrencisi, Princes Nourah bint Abdulrahman Üniversitesi’nde eğitmen, eş ve oğullarının annesi” olarak tanımladığı, 2 bin 597 takipçisi olan Twitter hesabında ise zaman zaman sürgünde yaşayan Suudi muhaliflerin paylaşımlarını retweet ettiği görüldü.


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