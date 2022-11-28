Suudi Arabistan'da yeni havalimanı projesini

Suudi Arabistan, Riyad'da Kral Selman Uluslararası Havalimanı projesinin başlatıldığını duyurdu.

Son dönemde dünya ile entegre olmak için Arap dünyasında büyük bir gayret ver.

Birçok arap ülkesi uluslararası projelere ve organisyonlara dahil olmak veya ev sahipliği yapmak için yarışıyor.

Bunun yanında Arap dünyasında yapılaşma ve yatırımlara da ağırlık veriliyor.

Bu kapsamda Suudi Arabistan, Riyad'da Kral Selman Uluslararası Havalimanı projesi başlattı.

Veliaht Selman resmen duyurdu

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Riyad'da Kral Selman Uluslararası Havalimanı projesinin başlatıldığını resmen açıkladı.

Veliaht Prens Bin Selman'ın açıklamasına göre, yeni havalimanı, Riyad'ı dünyanın en büyük 10 kent ekonomisinden biri haline getirme planına ve başkent nüfusunda 2030 yılına kadar 15-20 milyon arasında değişecek büyümeye ayak uydurmaya katkıda bulunacak.

Dünyanın en büyüklerinden biri olacak

Yaklaşık 57 kilometrekarelik bir alana inşa edilecek olan Kral Selman Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak.

Alan, "Kral Halid Salonları" adı altında mevcut salonlar ve 6 pistin yanı sıra 12 kilometrekarelik destek tesisleri, konut, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ve birçok lojistik tesisi içerecek.

103 bin kişiye doğrudan veya dolaylı iş fırsatı

Kapasitesinin 2030'a kadar yıllık 120 milyon yolcuya çıkarılması planlanan havalimanında ayrıca 2050'de yıllık 185 milyon yolcu kapasitesine ulaşılması ve 3,5 milyon tona kadar kargo taşınması hedefleniyor.

Projenin petrol dışı GSYİH'ye yılda yaklaşık 27 milyar riyal (7,2 milyar dolar) katkıda bulunması ve 103 bin kişiye doğrudan veya dolaylı iş fırsatı sunması bekleniyor.