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    Suudi Arabistan'da Yüksek Uzay Konseyi kuruldu

    Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens başkanlığında Uzay Yüksek Konseyi kurulmasını onayladı.
    • 01.11.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 18:06
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    Suudi Arabistan'da Yüksek Uzay Konseyi kuruldu

    Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bugün Riyad’daki Yemame Sarayı’nda toplandı.

    Bakanlar Kurulu, Uzay Yüksek Konseyi adında bir konseyin kurulmasını onayladı.

    'Uzay ve Teknoloji Komisyonu'

    AA'nın haberine göre, bu kararla birlikte Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonunun adının da İletişim, Uzay ve Teknoloji Komisyonu olarak değiştirildiği aktarıldı.

    Suudi Arabistan da Yüksek Uzay Konseyi kuruldu #1

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