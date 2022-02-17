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    Suudi Arabistan’daki makinistlik ilanına binlerce kadın başvurdu

    4 yıl öncesine kadar kadınların araç kullanamadığı Suudi Arabistan'da açılan makinist ilanına rekor sayıda başvuru yapıldı. Seçilecek 30 kadın Mekke ve Medine şehirleri arasında hızlı tren kullanacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 12:12
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    Suudi Arabistan’daki makinistlik ilanına binlerce kadın başvurdu

    Suudi Arabistan'da 30 kadın makinisti işe almak için açılan bir iş ilanına, 28 bin kişi başvuru yaptı.

    İlanı veren İspanyol demiryolu şirketi Renfe, akademik geçmişin ve İngilizce dil becerilerinin çevrimiçi değerlendirmesinin aday sayısını yaklaşık yarı yarıya düşürmesine yardımcı olduğunu ve Mart ortasına kadar adayların geri kalanını eleyeceğini açıkladı.

    MEKKE VE MEDİNE ARASINDA HIZLI TREN KULLANACAKLAR

    The Guardian’da yer alan habere göre seçilen 30 kadın, bir yıllık ücretli eğitimin ardından Mekke ve Medine şehirleri arasında hızlı tren kullanacak.

    Yerel iş fırsatında, kadınlar için fırsatlar yaratmaya hevesli olduğunu bildiren şirket, şu anda Suudi Arabistan'da 80 erkek makinist istihdam ediyor ve 50 kişi daha eğitim görüyor.

    Suudi Arabistan’daki makinistlik ilanına binlerce kadın başvurdu #1

    ARABA KULLANMALARINA BİLE İZİN VERİLMİYORDU

    Diğer taraftan, Suudi kadınlar için iş fırsatları, katı cinsiyet ayrımcılığı kurallarına uymaları gerektiğinden, yakın zamana kadar öğretmenler ve sağlık çalışanları gibi rollerle sınırlıydı.

    Kadınların 2018 yılına kadar Suudi Arabistan’da araç kullanmasına bile izin verilmiyordu.

    Suudi Arabistan’daki makinistlik ilanına binlerce kadın başvurdu #2

    KADINLARIN ÖNÜ AÇILDI

    Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Selman krallığı dışarıya açma ve ekonomiyi çeşitlendirme yönündeki açılımıyla, ülkede kadınların iş gücüne katılımı son beş yılda neredeyse iki katına çıkarak yüzde 33'e yükseldi.

    Kadınlar şimdi bir zamanlar erkekler ve göçmen işçilerle sınırlı olan işleri de alıyorlar.

    Ancak 2021'in üçüncü çeyreğinde krallıkta çalışan kadınların oranı hala erkeklerinkinin yarısı kadar…

    Suudi Arabistan’daki makinistlik ilanına binlerce kadın başvurdu #3


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