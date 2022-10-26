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    Suudi Arabistan'dan acil durum petrol rezervi uyarısı

    Riyad yönetimi, yedek stokların bitmesinin tehlikeli olduğu konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Herkes, güçlü bir durgunluktan bahsediyor, en kötüsüne karşı korunmak önemli" denildi.
    • 26.10.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 13:52
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    Suudi Arabistan'dan acil durum petrol rezervi uyarısı

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, acil durum petrol rezervlerine dair mesaj verdi.

    Selman, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından başkent Riyad'da düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nda konuştu.

    Stratejik rezervlerin kullanılması konusunda uyarının görevi olduğunu dile getiren Selman, şöyle dedi:

    "Yedek stokların bitmesinin tehlikeli sonuçları var"

    "Çünkü yedek stokların bitmesinin tehlikeli sonuçları var. Acil durum petrol rezervlerinin kullanılması gelecek aylarda sıkıntı doğuracak. Herkes, güçlü bir durgunluktan bahsediyor, en kötüsüne karşı korunmak önemli. Her zaman en kötüsüne hazırlıklı olmamız gerekli."

    "İhtiyacı olan herkese petrol temin edeceğiz"

    Avrupa'nın tedarik zincirinde ciddi sıkıntı yaşadığını, Suudi Arabistan'ın Avrupalı hükümetlerle krizi aşmak için görüşmeler yürüttüğünü söyleyen Bakan, "gelecek aylarda ihtiyacı olan herkese petrol temin edeceklerini" vurguladı.

    ABD'nin, stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolü kullanıma sunmayı planladığı duyurulmuştu.

    Suudi Arabistan dan acil durum petrol rezervi uyarısı #1

    ABD'den 15 milyon varil hamlesi

    AA'nın haberine göre, Beyaz Saray'dan 19 Ekim'de yapılan açıklamada, Biden'ın 26 Ekim'de ABD enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni eylemleri duyuracağı aktarılmıştı.

    Açıklamada, bu kapsamda enerji bakanlığının aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için çarşamba günü satış bildirimi yayınlayacağı belirtilmişti.

    Suudi Arabistan dan acil durum petrol rezervi uyarısı #2

    2 milyon varil azaltma kararı

    Biden yönetiminin stratejik petrol rezervinden daha fazla petrol satışına gitme planının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından gelmesi dikkati çekmişti.


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