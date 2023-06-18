Suudi Arabistan'dan hac istatistiği: 1 milyondan fazla kişi geldi Riyad yönetimi, hacılar için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Kutsal topraklara ulaşan insan sayısı paylaşıldı.

AA

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac istatistiklerini paylaştı.

Açıklamayı, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Ziyaret İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Muhammed el-Bicavi yaptı.

Bicavi, El-İhbariyye televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bakanlığın kutsal toraklara hac ibadetini yerine getirmek amacıyla gelenlere hizmet verebilmek için tüm imkanları ve ekibiyle çalışmakta olduğunu belirtti.

Tüm imkanlar seferber edildi

Bicavi, hac için gelenlere en iyi şekilde hizmet vermek için tüm maddi, teknolojik ve sivil imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Suudi yetkili, tüm sınır kapılarının hacıları kabul etmek için açıldığını ve hac için gelenleri ağırlamaya, giriş işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamaya yönelik en yüksek hazırlık seviyeleri ile donatıldığını aktardı.

1 milyondan fazla kişi kutsal topraklarda

Medine ve Mekke'deki tüm havaalanlarının, hac için gelenlere yönelik prosedürlerin güvenliğini sağlamak için tüm potansiyelleriyle çalıştığını aktaran Bicavi, şu ana kadar hac ibadetini gerçekleştirmek için yurt dışından 1 milyondan fazla kişinin geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan: İstisnai ve güvenli olmasını bekliyoruz

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi, bu yılki hac mevsimine ilişkin görüşlerini paylaşmıştı.

Harameyn İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Sudeysi, "Tüm hazırlıklar hayırlı ve güzel şeylere işaret ediyor. Olağanüstü, istisnai, güvenli ve kolay bir hac sezonu için iyimseriz." ifadelerini kullanmıştı.

