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    Suudi Arabistan'dan İran açıklaması

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud, İran’ın nükleer programına dikkat çekerek, "İran operasyonel durumda bir nükleer silaha sahip olursa, her şey biter" dedi.
    • 11.12.2022 - 23:17
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    Suudi Arabistan'dan İran açıklaması

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud, Suudi Arabistan’ın Abu Dabi kentindeki Dünya Politika Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

    Al Saud yaptığı açıklamada İran’ın nükleer programına dikkat çekti.

    "İran operasyonel durumda bir nükleer silaha sahip olursa, her şey biter"

    İHA'nın haberine göre Al Saud, İran'ın operasyonel bir nükleer silaha sahip olması durumunda bölgede gerginliğin artacağını ve Körfez ülkelerinin güvenliklerini garanti altına almak için harekete geçebileceğini ifade etti.

    Al Saud, "İran operasyonel durumda bir nükleer silaha sahip olursa, her şey biter. Çok tehlikeli bir bölgedeyiz. Bölge devletleri kesinlikle kendi güvenliklerini nasıl sağlayabileceklerine bakabilir” dedi.

    Suudi Arabistan dan İran açıklaması #1


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