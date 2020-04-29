Suudi Arabistan'dan korona tedbirlerini esnetme kararı

13 Mayıs'a kadar Mekke ve karantina altındaki bölgeler dışında sokağa çıkma yasağı kademeli olarak kaldırılacak.

Riyad yönetimi, koronavirüs önlemlerinde kademeli olarak gevşeme kararı aldı.

Suudi Arabistan hükümeti tarafından alınan karar kapsamında, şirketlerin, toptan ve perakende satış yapan dükkanların, alışveriş merkezlerinin ve fabrikaların yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.

MEKKE KARAR KAPSAMINDA DEĞİL

Karar uyarınca ayrıca, Suudi Arabistan'da 13 Mayıs'a kadar Mekke ve daha önceden karantinaya alınmış bölgeler dışında tüm ülkede sokağa çıkma yasağının aşamalı olarak kaldırılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan, 6 Nisan'da 4 vilayetteki 5 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

152 KİŞİ VİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, ülkede 20 bin 77 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu, hastalık nedeniyle 152 can kaybı yaşandı.

ÜRDÜN'DE EĞİTİMDEKİ TEDBİRLER HAFİFLETİLİYOR

Ürdün resmi ajansı Petra'da yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı, salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitim alanında uygulanan kısıtlamaların azaltılması yönünde karar aldı.

Bakanlık, yarından itibaren bazı eğitim kurumlarındaki personel işlemleri, sınav, öğrenci işleri, eğitim ve bilgi teknolojisi gibi birimlerdeki görevlilerin yarı zamanlı şekilde işlerine yeniden başlayacağını belirtti.

ÜRDÜN'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Ürdün'de koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayının ortalarından bu yana hava trafiğinin askıya alınması, eğitim ve hükümet kurumlarının faaliyetlerine ara verilmesi başta olmak üzere bir dizi önlem alınmıştı.

Ürdün Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle ülkede 8 kişi yaşamını yitirdi, 499 kişide virüs tespit edildi.