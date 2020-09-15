Suudi Arabistan'dan planlı umre ziyareti çalışması

Şu an sadece ülke içindekilere Kabe'yi ziyarete açan Suudi Arabistan, 2021'in başında ülke dışından gelmek isteyenler için program hazırlıyor.

Suudi Arabistan yıl koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mart tarihinde Kabe'de toplu ibadetleri durdurmuş, yalnızca ülke içinde bulunan sınırlı sayıda kişilere Kabe'nin kapılarını açmıştı.

Suud yönetimi, Umre ziyaretini aşamalı olarak tekrar başlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada ülkeye giriş-çıkış yapmak isteyenlere getirilen kısıtlamaların tamamen kaldırılması için bir karar çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

1 OCAK 2021'DEN ÖNCE AÇIKLANACAK

Söz konusu karar kapsamında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren koronavirüs salgınından önce izlenen prosedürlere uygun olarak nakil araçlarının geçişi için tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarının açılmasına izin verildi.

Söz konusu açıklamaya göre salgın ile ilgili gelişmeler göz önünde bulundurularak daha sonra bağımsız olarak alınacak bir karara göre umre ziyaretinin kademeli olarak başlatılmasına yönelik bir plan açıklanacak.