Dolar
7.7609
0.0373%
Euro
9.1018
0.0571%
Altın
1891.82
-0.3943%
Borsa
1145.03
0%
G. Altın
472.204
-0.3513%
Bitcoin
82880.25
0.5094%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Suudi Arabistan'dan Türk mallarına boykot çağrısı

    ABD ve İsrail ile dost olan Suudi Arabistan, Türkiye'den gönderilen ürünlere boykot uygulamaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 08:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Suudi Arabistan'dan Türk mallarına boykot çağrısı

    Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politika ve Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle gerildi.

    Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetini aydınlatma çabası Suudi Arabistan'ı rahatsız etti. Suudi basınında Türkiye'ye yönelik turizm boykotu yapılması çağrısı yapılırken şimdi de Türk ürünlerine boykot çağrısı başladı.

    "HER ŞEYE BOYKOT UYGULANSIN"

    Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan yaptığı açıklamada "Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur." dedi.

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in de ambargoya katılabileceği belirtiliyor.

    Selman

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir