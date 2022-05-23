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    Suudi Arabistan'dan Türkiye dahil 16 ülkeye seyahat yasağı

    Suudi Arabistan'dan Türkiye dahil 16 ülkeye seyahat yasağı

    Suudi Arabistan'da meydana gelen koronavirüs vakalarının artışı sonrası tedbir amaçlı Türkiye'nin de içlerinde olduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirildi.
    • 23.05.2022 - 23:33
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 00:06
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    Suudi Arabistan, vatandaşlarına aralarında Türkiye'nin de olduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirdiğini duyurdu.

    Türkiye de listede

    Ülkede artan vakalar sebebiyle önlem amaçlı alınan karara göre listede Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela yer aldı.

    Suudi Arabistan dan Türkiye dahil 16 ülkeye seyahat yasağı #1

    Maymun çiçeği vakası yok

    Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünün ülkede şu ana kadar tespit edilmediğini duyurdu.

    Sağlık Bakanı Yardımcısı Abdullah Asiri, hükümetin maymun çiçeği virüsünün ülkede tespit edilmesi durumunda buna karşı savaşmak için yeterli güce sahip olduğunu belirterek, “Şu ana kadar insanlar arasında bulaşma çok sınırlı. Bu yüzden vaka tespit edilen ülkelerde bile bunun salgına dönüşmesi çok düşük” ifadelerini kullandı.

    Suudi Arabistan dan Türkiye dahil 16 ülkeye seyahat yasağı #2

    11 ülkede 80 vaka

    İHA'nın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından maymun çiçeği virüsü hakkında yapılan son açıklamada, 11 ülkede 80 vakanın tespit edildiği duyurulmuş ve salgın nedeniyle ilgili çalışmaların devam ettiği aktarılmıştı.

    Suudi Arabistan dan Türkiye dahil 16 ülkeye seyahat yasağı #3


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