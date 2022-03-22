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    Suudi Arabistan'dan umre kararı

    Suudi Arabistan'dan umre kararı

    Suudi Arabistan, umre ziyaretleri için PCR testi, aşı ve karantina şartını kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 16:43
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    Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan, hac ve umre ziyaretleri konusunda ülkelere, aşı sayısına ve PCR testi şartlarına göre birçok güncelleme yapmıştı.

    2021'in son aylarında, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyuran Suud yönetimi, daha sonra son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi şartı getirmişti.

    2020'DEN BERİ HAC VE UMRE UÇUŞLARI YAPILAMIYORDU

    İçlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 33 ülke için yasaklar uygulanmıştı.

    Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat 2020'den beri Türkiye'den Suudi Arabistan'a hac ve umre uçuşları yapılamazken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    TEDBİRLER TAMAMEN KALDIRILDI

    Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR testi, karantina ve aşı zorunluluğunu tamamen kaldırıldığını duyurdu.

    Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.

    Suudi Arabistan dan umre kararı #1

    VİZE İLE GİRİŞE İZİN VERİLECEK

    Bakanlık, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan’a girişlerine izin verileceğini aktardı.

    Suudi Arabistan dan umre kararı #2


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