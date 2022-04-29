Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Sağanak yağışla beraber etkili olan kum fırtınası gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi.

Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Arar şehrinde kum fırtınası etkili oluyor.

Arar'da gökyüzü turuncuya bürünürken, fırtına beraberinde yağışı da getirdi.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Kum fırtınasının etkisiyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Yerel kaynaklar, fırtınanın Arar'da öğleden sonra yağan şiddetli yağmurun ardından geldiğini aktardı.

Suudi Arabistan’daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

Ev ve iş yerlerini su bastı

İHA'nın haberine göre, kentte etkili olan yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Şehirde gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği açıklandı.



