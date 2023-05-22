Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu ISS'ye doğru yola çıktı
REUTERS

SpaceX roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikinci özel seyahatini gerçekleştirmek üzere pazar günü fırlatıldı.

Ekipte Suudi Arabistan'dan iki yer aldı.

Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu

Suudi Arabistan'ın ilk astronotu da ISS'ye doğru yol aldı.

Suudi Arabistanlı Rayyanah Barnawi ve Ali al-Qarni, Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle yola çıktı.

İlk Suudi kadın astronot
Suudi Arabistanlı astronot Rayyanah Barnawi

14 deney gerçekleştirecek

BBC'nin aktardığına göre, iki Suudi astronot, bir dizi deney gerçekleştirmek için ilk kez özel bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.

İlk Suudi kadın astronot
SpaceX roketi

Resmi Suudi Haber Ajansı (SPA), iki astronotun "insan araştırmaları, hücre bilimleri ve mikro yerçekimi ortamında bulut tohumlama" odaklı 14 deney gerçekleştireceğini yazdı.