Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu ISS'ye doğru yola çıktı SpaceX roketi, Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu Rayyanah Barnawi'nin içinde bulunduğu ekiple pazar gecesi Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı… Ekipte Suudi Arabistan'dan iki astronot yer alıyor.

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SpaceX roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikinci özel seyahatini gerçekleştirmek üzere pazar günü fırlatıldı.

Ekipte Suudi Arabistan'dan iki astronot yer aldı.

Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu

Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu da ISS'ye doğru yol aldı.

Suudi Arabistanlı Rayyanah Barnawi ve Ali al-Qarni, Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle yola çıktı.

14 deney gerçekleştirecek

BBC'nin aktardığına göre, iki Suudi astronot, bir dizi deney gerçekleştirmek için ilk kez özel bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.

Resmi Suudi Haber Ajansı (SPA), iki astronotun "insan araştırmaları, hücre bilimleri ve mikro yerçekimi ortamında bulut tohumlama" odaklı 14 deney gerçekleştireceğini yazdı.